Il Covid-19 ci sta facendo dimenticare la lotta ai cambiamenti climatici (Di lunedì 24 gennaio 2022) Non è la prima conferma e non sarà l'ultima, mentre fino all'anno scorso sembravamo tutti pronti a giurare che il Covid ci avrebbe insegnato la lezione di una necessaria alleanza uomo-natura. La pandemia ha invece allargato il divario tra Paesi poveri e ricchi, ma – secondo il World Economic Forum – ha anche allontanato dalle nostre priorità la lotta comune contro il riscaldamento globale. Il rapporto del WEF sottolinea l'urgenza di questa lotta, ponendola nella top 5 dei rischi più pericolosi a lungo termine, ma spiega che l'attuale "divario vaccinale" sta rendendo più difficile la collaborazione per limitare l'aumento della temperatura. È chiaro che perdere il lavoro e non avere una sicurezza economica pone in secondo piano ogni altra problematica, anche dal punto di vista della politica nazionale e internazionale.

