Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera: concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 24 gennaio 2022 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il pubblico deve rispondere a una sola domanda: ‘Chi vuoi salvare’?. E i concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori, al televoto sono 3. Uno di loro sarà il preferito e avrà un compito difficile: condannare uno degli ‘avversari’ al televoto eliminatorio del prossimo venerdì: chi sarà? Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato lunedì 24 gennaio 2022: il nome del preferito Sono tre i concorrenti in nomination. Stiamo parlando di Kabir Bedi, il ‘Sandokan’ più famoso di sempre, di Federica Calemme, la bella napoletana arrivata da poco nella casa più spiata d’Italia, e di Soleil Sorge, una delle protagoniste ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il pubblico deve rispondere a una sola domanda: ‘Chi vuoi salvare’?. E idelVip, il reality che da mesi sta appassionando milioni di telespettatori, al televoto sono 3. Uno di loro sarà il preferito e avrà un compito difficile: condannare uno degli ‘avversari’ al televotorio del prossimo venerdì: chi sarà?Vip, chi è24: il nome del preferito Sono tre iin. Stiamo parlando di Kabir Bedi, il ‘Sandokan’ più famoso di sempre, di Federica Calemme, la bella napoletana arrivata da poco nella casa più spiata d’Italia, e di Soleil Sorge, una delle protagoniste ...

Advertising

SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - 14_cassinadri : @GrandeFratello Grande fratello cercano fare apparire non vedo chhe fra loro due ci sia amicizia non credo lropio… - AgostinoErika : ... Ancora fratello sole invece del grande fratello... Esistono anche gli altri concorrenti please #GFVIP -