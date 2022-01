GF Vip 6, Alessandro Basciano vuole parlare con un prete: ecco perché (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella Casa del GF Vip 6 sta succedendo davvero di tutto e qualche ora fa protagonista di un evento singolare, che non ha precedenti nella storia del reality show di Canale 5, è stato Alessandro Basciano. Il trentenne, infatti, durante la litigata con Sophie Codegoni aveva giurato sul figlio che non avrebbe più dormito con lei. Giuramento che, una volta fatta la pace, è andato vanificato. GF Vip, allarme Covid nella Casa: Delia non sente più i sapori Possibile che nonostante i tamponi effettuati agli inquilini del Grande Fratello Vip, la modella si sia infettata fuori? GF Vip, Alessandro Basciano shock: “Voglio confessarmi con un prete” Per questo motivo, secondo Alessandro ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Nella Casa del GF Vip 6 sta succedendo davvero di tutto e qualche ora fa protagonista di un evento singolare, che non ha precedenti nella storia del reality show di Canale 5, è stato. Il trentenne, infatti, durante la litigata con Sophie Codegoni aveva giurato sul figlio che non avrebbe più dormito con lei. Giuramento che, una volta fatta la pace, è andato vanificato. GF Vip, allarme Covid nella Casa: Delia non sente più i sapori Possibile che nonostante i tamponi effettuati agli inquilini del Grande Fratello Vip, la modella si sia infettata fuori? GF Vip,shock: “Voglio confessarmi con un” Per questo motivo, secondo...

