Germania: attacco armato in campus universitario, 2 morti, tra cui l'attentatore, e tre feriti (Di lunedì 24 gennaio 2022) E' entrato nell'università armato di un fucile e nell'auditorium ha cominciato a sparare. Quattro i feriti di cui uno gravissimo. Lo studente autore della sparatoria ha poi rivolto l'arma contro se ...

Agenzia_Ansa : Uno studente ha aperto il fuoco nel campus universitario medico di Heidelberg in Germania, ferendo diverse persone.… - Radio1Rai : ??#Germania Attacco a campus universitario medico di Heidelberg: più persone sono state ferite con colpi di arma da… - TgLa7 : Attacco a campus Heidelberg in Germania, feriti. Dpa, autore attacco sarebbe morto - SorryNs : RT @Canone_Inverso_: Baviera, #Germania Ennesimo attacco cardiaco e morte di un'adolescente. Si era vaccinata non per paura del Covid ma… - ereike05 : RT @Agenzia_Ansa: Quattro persone sono rimaste ferite nell'attacco al campus universitario di Heidelberg, in Germania. Una di queste sarebb… -