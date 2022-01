Eriksen-Brentford | ci siamo | ecco quando può arrivare l’annuncio

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Christiantornerà a giocare e lo farà in Premier League, al: sette mesi fa il suo dramma all’Europeo Christianè pronto a tornare a giocare. A sette mesi dal dramma vissuto all’Europeo, con il calciatore vittima di un arresto cardiaco in campo, il giocatore è ad un passo dal, club che milita in Premier League. L’operazione sarebbe ormai ai titoli di coda, si attende soltanto la fumata bianca eufficiale. Dalle indiscrezioni che trapelano, mercoledì potrebbe essere la giornata chiave:ripartirà dall’Inghilterra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Raggiunto l'accordo di massima tra il calciatore ex Inter e il club inglese, l'ufficializzazione dopo i test cardiologici per l'idoneità fisica. Sarà il primo giocatore in Premier a giocare con un def ...
Christian Eriksen tornerà a giocare a calcio e lo farà in Premier League. L'ex giocatore dell'Inter, vittima di un terribile malore durante gli ultimi ...