Coppa d' Africa | ressa fuori dallo stadio durante match Camerun - Comore | 6 morti

(Di martedì 25 gennaio 2022) Sei persone sono morte e decine sono rimaste ferite per latra i tifosi che si accalcavano per cercare di entrare un unoinche ospitava una partita dellad'per ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Africa

Gravissimo episodio durante lad': secondo le prime informazioni disponibili, almeno 7 persone sarebbero rimaste uccise durante una fuga precipitosa a uno dei cancelli d'ingresso dello stadio Olembe di Yaoundé per ...Sei persone sono morte e decine sono rimaste ferite per la ressa tra i tifosi che si accalcavano per cercare di entrare un uno stadio in Camerun che ospitava una partita dellad'per nazioni. La tragedia, riferisce la Bbc, è avvenuta fuori dallo stadio Paul Biya della capitale Yaounde, dove si disputava la partita tra il Camerun e le Comore per gli ottavi di ...Una tragedia quanto successo durante la Coppa d'Africa. E' stata registrata la morte di almeno 7 persone, uccise durante una fuga precipitosa a uno dei cancelli d'ingresso dello ...Anche decine di feriti tra i tifosi che cercavano di entrare nello stadio Paul Biya della capitale, dove si disputava la partita tra il Camerun e le Comore ...