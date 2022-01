Coppa d’Africa 2022: portiere delle Comore Ahmada negativo, si può giocare contro il Camerun (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sospiro di sollievo per le Isole Comore, attese questa sera a Yaoundé all’ottavo di finale di Coppa d’Africa 2022 contro i padroni di casa del Camerun. Uno dei portieri della nazionale rivelazione del torneo, Ali Ahamada, è risultato negativo al COVID-19 e potrà difendere i pali dei suoi. Non ci sarà invece il CT Amir Abdou, ancora positivo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sospiro di sollievo per le Isole, attese questa sera a Yaoundé all’ottavo di finale dii padroni di casa del. Uno dei portieri della nazionale rivelazione del torneo, Ali Ahamada, è risultatoal COVID-19 e potrà difendere i pali dei suoi. Non ci sarà invece il CT Amir Abdou, ancora positivo. SportFace.

