Canone Rai, inquilino o proprietario: chi deve pagarlo? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Chi deve pagare il Canone Rai quando siamo in affitto? L’inquilino o il proprietario di casa? Scopriamolo insieme Tra le imposte sicuramente pagate mal volentieri dagli italiani c’è il Canone Rai che, dal 2016, si paga direttamente con la bolletta dell’elettricità così come deciso dall’allora governo Renzi. Sono obbligati a pagare il Canone Rai tutti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 24 gennaio 2022) Chipagare ilRai quando siamo in affitto? L’o ildi casa? Scopriamolo insieme Tra le imposte sicuramente pagate mal volentieri dagli italiani c’è ilRai che, dal 2016, si paga direttamente con la bolletta dell’elettricità così come deciso dall’allora governo Renzi. Sono obbligati a pagare ilRai tutti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Corriere : Canone Rai, l’ad Fuortes: «Pochi 90 euro, è il più basso in Europa» - AlexBazzaro : Archetipo dell’ untore e bugie. Oggi qualcuno sosteneva che 90 euro di canone Rai fossero pochi. Anche per frasi co… - Marcell41157833 : @Giovann08847544 Condivido! Io non guardo più la RAI pur pagando il canone, allora privatizziamola e chi vuole assi… - mariomariov1 : RT @mercuri60654635: Da cittadino che paga il canone RAI le chiedo educatamente ma fermamente di RIMUOVERE la suddetta “giornalista” che ma… - ConfcommercioPi : ?? Il 31 Gennaio 2022 scadrà il termine per il rinnovo dell'abbonamento speciale RAI. ?? Hai pagato il canone per l'a… -