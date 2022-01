Calendario pagamento Pensioni febbraio 2022: via dal 26 gennaio in Poste con Green pass (Di lunedì 24 gennaio 2022) Come vi abbiamo anticipato pochi giorni fa il pagamento delle Pensioni di febbraio 2022 alle Poste italiane sarà anticipato nell’ultima settimana di gennaio. L’ufficialità è arrivata dal comunicato delle Poste in cui è riportato il Calendario ufficiale dei pagamenti che inizieranno mercoledì 26 gennaio e termineranno il 1 febbraio, seguendo come sempre una turnazione per ordine alfabetico in base all’iniziale del cognome. Vediamo allora tutte le novità sul pagamento delle Pensioni di febbraio, comprese le ultime dal nuovo DPCM che rende obbligatorio il Green pass anche per i pensionati che devono andare in posta a ritirare la ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Come vi abbiamo anticipato pochi giorni fa ildelledialleitaliane sarà anticipato nell’ultima settimana di. L’ufficialità è arrivata dal comunicato dellein cui è riportato ilufficiale dei pagamenti che inizieranno mercoledì 26e termineranno il 1, seguendo come sempre una turnazione per ordine alfabetico in base all’iniziale del cognome. Vediamo allora tutte le novità suldelledi, comprese le ultime dal nuovo DPCM che rende obbligatorio ilanche per i pensionati che devono andare in posta a ritirare la ...

