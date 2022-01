Calciomercato Sampdoria, nel mirino non solo Sensi. Ai blucerchiati piace Castillejo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo la sconfitta con lo Spezia, la Sampdoria di Giampaolo vuole impegnarsi sul Calciomercato. Gli obiettivi sono Sensi, Abiri e Castillejo Leggi su mediagol (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo la sconfitta con lo Spezia, ladi Giampaolo vuole impegnarsi sul. Gli obiettivi sono, Abiri e

Advertising

MarcoBovicelli : “Un saluto a tutti i tifosi sampdoriani, felice di essere tornato”: le prime immagini e le prime parole di… - DiMarzio : #Calciomercato | Slitta il passaggio alla @sampdoria di #Sensi: rimarrà all'@Inter fino alla gara contro il… - DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, in arrivo #Sensi in prestito secco dall'@Inter - Mediagol : Calciomercato Sampdoria, nel mirino non solo Sensi. Ai blucerchiati piace Castillejo - MCalcioNews : Calciomercato Sampdoria, Defrel: Faggiano è a lavoro per far tornare l'attaccante -