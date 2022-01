Bloccati in quota dopo aver smarrito il sentiero | 4 giovani recuperati dal Soccorso Alpino

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Due interventi molto simili nella giornata di domenica 23 gennaio per la V Delegazione orobica del. Nella zona della Presolana, due ragazzi residenti in provincia di Bergamo stavano scendendo dal bivacco lungonormale. A un certo punto però hanno sbagliato percorso e si sono ritrovati in un tratto con neve ghiacciata. Non riuscivano a proseguire e allora hanno chiesto aiuto. Dicevano di essere troppo stanchi. Sono stati raggiunti prima dal rifugista dei Cassinelli, che li ha accompagnati per un tratto, e poi sono stati raggiunti dalle squadre del, che li hanno riportati in jeep al Passo della Presolana. A Oltre il Colle invece i tecnici sono stati attivati per il recupero di altri due ragazzi, sempre in difficoltà per la presenza di neve ghiacciata e per ...