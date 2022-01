Barù rifiuta un abbraccio da Delia e gli sbotta | “Non mi servono questi teatri | agli altri non frega un caz*o…”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Questa mattina nella casa del Gf Vip è andata in scena una discussione tra, con quest’ultima che per fare pace ha chiesto unal food influencer, ma che lui hato in maniera netta, esclamando: “Non mi, non mi piace l’affetto, non mi piace che ci si tocchi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, Mirian attacca Soleil e difende: “Io sono dalla tua parte. Quella tra loro non era…” Gf Vip, confessione hot di: “Confesso che io e Alex l’abbiamo fatto anche con…” GF Vip: Soleil pianifica un viaggio cone la sera prova a baciarla (VIDEO) Le anticipazioni del ...