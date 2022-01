Australian Open 2022, Daniil Medvedev: “Quando ho mancato otto break point nel quarto set ero preoccupato” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il russo Daniil Medvedev ha raggiunto per la seconda volta i quarti di finale di Melbourne: la seconda testa di serie ha battuto lo statunitense Maxime Cressy col punteggio di 6-2 7-6 (4) 6-7 (4) 7-5 dopo tre ore e trenta minuti di gioco sulla Margaret Court Arena. Queste le sue parole a fine match. Il russo ha analizzato l’incontro: “Nel primo set ero in controllo, ma nel secondo non sono riuscito a breakkare Cressy, poi ho vinto il tie-break e volevo solo continuare così. Quando ho perso il terzo set e poi ho mancato otto break point nel quarto set ero preoccupato. Lui ha giocato bene, ma nell’ultima occasione ho giocato bene io“. Il russo finora ha perso solo due set a Melbourne ed ora affronterà la ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il russoha raggiunto per la seconda volta i quarti di finale di Melbourne: la seconda testa di serie ha battuto lo statunitense Maxime Cressy col punteggio di 6-2 7-6 (4) 6-7 (4) 7-5 dopo tre ore e trenta minuti di gioco sulla Margaret Court Arena. Queste le sue parole a fine match. Il russo ha analizzato l’incontro: “Nel primo set ero in controllo, ma nel secondo non sono riuscito akare Cressy, poi ho vinto il tie-e volevo solo continuare così.ho perso il terzo set e poi honelset ero. Lui ha giocato bene, ma nell’ultima occasione ho giocato bene io“. Il russo finora ha perso solo due set a Melbourne ed ora affronterà la ...

Advertising

Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - AnnalisaVolpin3 : RT @Eurosport_IT: URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ???? #EurosportTENNIS | #… - inqueldipep : RT @Eurosport_IT: URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ???? #EurosportTENNIS | #… -