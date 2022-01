Alex Belli, scoppia la bomba in diretta tv: stentano tutti a crederci (Di lunedì 24 gennaio 2022) Alex Belli continua ad essere al centro del gossip. Le ultime rivelazioni a poche ore dalla puntata del GF Vip 6 sono clamorose. Mancano poche ore all’inzio della puntata del GF Vip 6 e le notizie che arrivano al di fuori delle mura della Casa più spiata d’Italia sono il presagio di una diretta al L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022)continua ad essere al centro del gossip. Le ultime rivelazioni a poche ore dalla puntata del GF Vip 6 sono clamorose. Mancano poche ore all’inzio della puntata del GF Vip 6 e le notizie che arrivano al di fuori delle mura della Casa più spiata d’Italia sono il presagio di unaal L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

mattino5 : 'Voci sempre più insistenti dicono che Alex Belli abbia già la testa da un'altra parte': il nostro paparazzo ci lan… - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - Beax74442535 : RT @AdrianaVolpeTV: Sophie e Alessandro non preoccupatevi la soluzione ce l’ho io: Alex Belli sei pronto? #GFVIP - internazionaleL : @Alex_Cavasinni E ma è durante la sosta. Stanno arrivando belli fumanti?? - blogtivvu : “Alex Belli frequenta un’altra”, l’ex del GF Vip risponde al gossip “ecco chi è” – VIDEO -