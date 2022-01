Alex Belli, Alfonso Signorini lo caccia dallo studio: “Vattene fuori, mi rifiuto di lavorare così” (Di martedì 25 gennaio 2022) Alex Belli è al centro della puntata del Grande Fratello Vip. Chiamato però a fare chiarezza in merito ai suoi sentimenti nei confronti di Delia Duran e Soleil Sorge (che dice di amare entrambe), l’attore ha perso le staffe e rivolgendosi proprio alle due donne ha sbottato: “Sono stato chiarissimo, siete voi che non ascoltate con quelle orecchie!“. Entrambe, infatti, gli hanno chiesto di prendere una decisione mentre lui è rimasto fermo nella sua posizione: ama entrambe, ma in maniera diversa. Una da moglie, l’altra da amica. A questo punto Alfonso Signorini, che non riusciva a prendere parola, ha sbottato proprio contro Alex Belli. “Va bene, però adesso anche basta. Alex, per fortuna che tu stasera non volevi parlare ed avevi scelto la linea del silenzio, eh. Se vuoi ... Leggi su biccy (Di martedì 25 gennaio 2022)è al centro della puntata del Grande Fratello Vip. Chiamato però a fare chiarezza in merito ai suoi sentimenti nei confronti di Delia Duran e Soleil Sorge (che dice di amare entrambe), l’attore ha perso le staffe e rivolgendosi proprio alle due donne ha sbottato: “Sono stato chiarissimo, siete voi che non ascoltate con quelle orecchie!“. Entrambe, infatti, gli hanno chiesto di prendere una decisione mentre lui è rimasto fermo nella sua posizione: ama entrambe, ma in maniera diversa. Una da moglie, l’altra da amica. A questo punto, che non riusciva a prendere parola, ha sbottato proprio contro. “Va bene, però adesso anche basta., per fortuna che tu stasera non volevi parlare ed avevi scelto la linea del silenzio, eh. Se vuoi ...

Advertising

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - mattino5 : 'Voci sempre più insistenti dicono che Alex Belli abbia già la testa da un'altra parte': il nostro paparazzo ci lan… - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - asrmyheart : RT @solbia000: Da un lato un uomo a 360 °,e dall'altro, solo Alex Belli.... #GFvip #gfvipparty #GFVip2021 - wondering_p : RT @BITCHYFit: ALFONSO SIGNORINI HA CACCIATO ALEX BELLI DALLO STUDIO #GFVIP -