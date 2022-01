Alessandro Baricco, la leucemia e la compagna: «Ci concentriamo sul risultato, andrà tutto bene» (Di lunedì 24 gennaio 2022) La diagnosi di leucemia mielomonocitica cronica per Alessandro Baricco risale a cinque mesi fa. Sarà la sorella Enrica a donargli le cellule staminali necessarie per il trapianto, come ha annunciato lui stesso sui social network sabato. L’operazione, non ancora fissata, si svolgerà all’Istituto di Candiolo, centro oncologico torinese. «Avverrà in questi giorni, dipende dagli esiti della parte affidata alla sorella», precisa Gloria Campaner, compagna dello scrittore. La diagnosi «è arrivata all’improvviso», ha detto la pianista. «La partita è ancora tutta da giocare e ora, come in questi ultimi mesi, ci concentriamo sul risultato: andrà tutto bene». Lei e Alessandro, ha detto Campaner a La Stampa, si sentono ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) La diagnosi dimielomonocitica cronica perrisale a cinque mesi fa. Sarà la sorella Enrica a donargli le cellule staminali necessarie per il trapianto, come ha annunciato lui stesso sui social network sabato. L’operazione, non ancora fissata, si svolgerà all’Istituto di Candiolo, centro oncologico torinese. «Avverrà in questi giorni, dipende dagli esiti della parte affidata alla sorella», precisa Gloria Campaner,dello scrittore. La diagnosi «è arrivata all’improvviso», ha detto la pianista. «La partita è ancora tutta da giocare e ora, come in questi ultimi mesi, cisul». Lei e, ha detto Campaner a La Stampa, si sentono ...

