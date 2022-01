Tracy Quade | Sophie Teckele Mimma Foti | le tre donne di Bobby Solo e cinque figli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 gennaio 2022)è tornato oggi ospite della trasmissione Domenica In. Il celebre cantante si è esibito nelle scorse puntate sulle note di alcuni dei suoi imperdibili successi. “Dedicato alla mia dolce moglie adorabile, che quando ci siamo sposati il sindaco non conosceva l’inglese sbagliando la pronuncia del suo nome”, ha svelato prima di esibirsi ancora.e i suoiha sempre cercato di non parlare eccessivamente della sua vita privato, ma non è un mistero che sentimentalmente abbia faticato spesso a trovare un equilibrio. Non a caso, ha avutoda trediverse e non è riuscito a essere sempre presente al loro fianco. Il primogenito, Alain, non ha nascosto di avere sofferto ...