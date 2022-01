SuperG | Curtoni trionfa dopo una gara perfetta | Brignone quarta

(Di domenica 23 gennaio 2022) Cortina fa festa per Elenama trema per Sofia Goggia.il successo di ieri la portabandiera azzurra ai Giochi di Pechino è caduta per una spigolata. E' arrivata al traguardo sugli sci, ma ...

ItaliaTeam_it : ???? ?????????????? ???? ??????????! ?? A Cortina d'Ampezzo Elena Curtoni è superlativa, suo il superG! #ItaliaTeam |… - Coninews : ? INCANTEVOLE ELENA ? Ancora un successo #ItaliaTeam a Cortina! @elena_curtoni detta legge nel superG di Coppa del… - Eurosport_IT : Elena Curtoni si prende il Super-G di Cortina d'Ampezzo! ?????? Ansia per Sofia Goggia ??????

13.35 Sci, ElenavinceCortina Elenasi aggiudica a sorpresa ildi Cortina. La 31enne lombarda, al secondo successo in carriera dopo la discesa di Bansko a gennaio 2022, precede l'...Festa? E' stata invece la gara perfetta per Elena, al secondo successo in carriera, il primo in. Campionessa del mondo juniores della specialità, la valtellinese che ama la ...Le parole di Elena Curtoni al termine del vittorioso supergigante di Coppa del mondo disputatosi a Cortina d’Ampezzo: Elena Curtoni: … Continua ...Ancora una volta un'italiana sul gradino più alto del podio a Cortina. Vince Elena Curtoni il SuperG, ma c'è tanta paura per la caduta di Sofia Goggia.