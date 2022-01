Scuole, la proposta: modifiche a Dad e regole per rientrare dopo il Covid, novità in arrivo (Di domenica 23 gennaio 2022) È caos nelle Scuole, dove le attuali regole di comportamento in caso di alunni o docenti positivi al Covid stanno creando problematiche logistiche e burocratiche alle famiglie, e si chiede, anche da parte delle Regioni, che il sistema venga semplificato. A rendere ancora più complicata la situazione è la gestione delle Scuole caso per caso, laddove spesso gli istituti emanano circolari con normative specifiche e che stanno mettendo i nuclei familiari in difficoltà. Al contempo, arrivano novità sulla gestione delle attività scolastiche per gli alunni con disabilità nelle classi in Dad. Scuole, niente certificato medico dopo la quarantena: la proposta È delle ultime ore l’indiscrezione che vorrebbe il Ministero dell’Istruzione al lavoro per ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 gennaio 2022) È caos nelle, dove le attualidi comportamento in caso di alunni o docenti positivi alstanno creando problematiche logistiche e burocratiche alle famiglie, e si chiede, anche da parte delle Regioni, che il sistema venga semplificato. A rendere ancora più complicata la situazione è la gestione dellecaso per caso, laddove spesso gli istituti emanano circolari con normative specifiche e che stanno mettendo i nuclei familiari in difficoltà. Al contempo, arrivanosulla gestione delle attività scolastiche per gli alunni con disabilità nelle classi in Dad., niente certificato medicola quarantena: laÈ delle ultime ore l’indiscrezione che vorrebbe il Ministero dell’Istruzione al lavoro per ...

Advertising

mariopittoni : Decreto Milleproroghe, Pittoni: “Pronti a ripresentare norma per sistemi aerazione nelle scuole” - scuolainforma : Pittoni: ‘Siamo pronti a presentare proposta anti contagio nelle scuole’ - ValerioMinnella : @npaoser La riforma della 'scuola media unica', che istituisce l'obbligo fino ai 15 anni e abolisce il latino, fu p… - Blood4Opera : RT @il_Mitte: La proposta prevede anche un'estensione delle prossime vacanze invernali per ridurre i contatti. #scuola #Berlino #DieLinke h… - il_Mitte : La proposta prevede anche un'estensione delle prossime vacanze invernali per ridurre i contatti. #scuola #Berlino… -