Roma stellare nel primo tempo: la squadra di Mourinho rifila 4 gol all’Empoli (Di domenica 23 gennaio 2022) Una grandissima Roma ha avuto la meglio dell’Empoli nella partita della 23esima giornata del campionato di Serie A. primo tempo stellare della squadra di Mourinho, nel secondo tempo la reazione (inutile) della compagine di Andreazzoli. Il primo tempo della Roma è devastante, i giallorossi chiudono la prima frazione sul risultato di 0-4. Gli ospiti giocano a campo aperto e sono imprendibili, ad aprire le marcature è stato Abraham. Il difensore Mancini raddoppia, poi Oliveira e Zaniolo sfruttano la velocità e mettono in ghiaccio la partita. Nella ripresa si registra la reazione dell’Empoli, ma è troppo tardi per portare a casa un risultato positivo. La squadra di Andreazzoli accorcia con Pinamonti e ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 23 gennaio 2022) Una grandissimaha avuto la meglio dell’Empoli nella partita della 23esima giornata del campionato di Serie A.delladi, nel secondola reazione (inutile) della compagine di Andreazzoli. Ildellaè devastante, i giallorossi chiudono la prima frazione sul risultato di 0-4. Gli ospiti giocano a campo aperto e sono imprendibili, ad aprire le marcature è stato Abraham. Il difensore Mancini raddoppia, poi Oliveira e Zaniolo sfruttano la velocità e mettono in ghiaccio la partita. Nella ripresa si registra la reazione dell’Empoli, ma è troppo tardi per portare a casa un risultato positivo. Ladi Andreazzoli accorcia con Pinamonti e ...

