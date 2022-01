Quirinale, Salvini: “Pronti a proporre donne e uomini di alto profilo” (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Dopo la straordinaria generosità di Silvio Berlusconi” che ha rinunciato alla candidatura al Quirinale, “il centrodestra è al lavoro nella certezza che – nell’interesse del Paese – da sinistra non ci saranno No o veti incrociati come avvenuto fino a ieri. Siamo Pronti a proporre donne e uomini di altissimo profilo”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Dopo la straordinaria generosità di Silvio Berlusconi” che ha rinunciato alla candidatura al, “il centrodestra è al lavoro nella certezza che – nell’interesse del Paese – da sinistra non ci saranno No o veti incrociati come avvenuto fino a ieri. Siamodi altissimo”. Lo dice il leader della Lega Matteo. L'articolo proviene da Italia Sera.

