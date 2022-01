Quirinale, perché Berlusconi in realtà ha già vinto (Di domenica 23 gennaio 2022) Non c’è dubbio che l’annuncio con cui Silvio Berlusconi ha ritirato la sua candidatura al Quirinale sia un atto che gli fa onore e che, nello stesso tempo, chiarisce enormemente il quadro politico. È anche una vittoria politica senza troppi se e senza troppi ma. Cerchiamo di capire perché. perché l’atto gli faccia onore è presto detto. Il Cavaliere è stato un grande visionario e ha realizzato imprese in partenza giudicate impossibili, ma è stato anche sempre molto realista. I numeri sulla carta, questa volta, non c’erano: ne mancavano veramente tanti e lo schieramento avversario era praticamente impermeabile. perché andare a sbattere e contraddire, con una sconfitta finale, una carriera di successi? E perché poi, in una sorta di cupio dissolvi o “muoia Sansone con tutti i filistei”, ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 23 gennaio 2022) Non c’è dubbio che l’annuncio con cui Silvioha ritirato la sua candidatura alsia un atto che gli fa onore e che, nello stesso tempo, chiarisce enormemente il quadro politico. È anche una vittoria politica senza troppi se e senza troppi ma. Cerchiamo di capirel’atto gli faccia onore è presto detto. Il Cavaliere è stato un grande visionario e ha realizzato imprese in partenza giudicate impossibili, ma è stato anche sempre molto realista. I numeri sulla carta, questa volta, non c’erano: ne mancavano veramente tanti e lo schieramento avversario era praticamente impermeabile.andare a sbattere e contraddire, con una sconfitta finale, una carriera di successi? Epoi, in una sorta di cupio dissolvi o “muoia Sansone con tutti i filistei”, ...

