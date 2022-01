Quirinale, Leu al vertice alla Camera. Fornaro: “Berlusconi era ostacolo maggiore”. De Petris: “No a diritto di veto da centrodestra” (Di domenica 23 gennaio 2022) “Patto di legislatura? È un incontro per concordare e proseguire nel lavoro fatto. Berlusconi era l’ostacolo maggiore. Adesso vediamo come evolve la situazione”. Così Federico Fornaro, capogruppo Leu alla Camera prima di entrare al vertice alla Camera. “Abbiamo sempre detto di voler trovare un nome di alto profilo condiviso. Non si può pensare di ripartire con il fatto che si debba stabilire un diritto di veto da parte del centrodestra”. Lo ha detto Loredana De Petris, capogruppo Leu in Senato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) “Patto di legislatura? È un incontro per concordare e proseguire nel lavoro fatto.era l’. Adesso vediamo come evolve la situazione”. Così Federico, capogruppo Leuprima di entrare al. “Abbiamo sempre detto di voler trovare un nome di alto profilo condiviso. Non si può pensare di ripartire con il fatto che si debba stabilire undida parte del”. Lo ha detto Loredana De, capogruppo Leu in Senato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

