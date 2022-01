Prove di guerra sopra Taiwan, 39 aerei militari cinesi entrano nello spazio aereo nel Sud Ovest dell’isola (Di domenica 23 gennaio 2022) Taiwan ha denunciato oggi una maxi incursione di jet militari cinesi nel suo spazio aereo. Trentanove velivoli hanno sorvolato la zona di difesa sudOvest dell’isola, l’operazione è la più grande fatta da Pechino da ottobre scorso. Secondo il ministero della Difesa di Taiwan, la pattuglia aerea era composta da 34 caccia (dieci J-10 e 24 J-16), più 4 aerei da guerra elettronica (due Y-8 Elint e Y-9 Ew) e un bombardiere H-6. Taiwan ha fatto quindi alzare in volo i suoi caccia, lanciato messaggi radio e monitorato le attività coi sistemi di difesa antiaerea. Pechino considera Taiwan una sua provincia da riunificare anche con la forza, se necessario. L’isola considera queste attività ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022)ha denunciato oggi una maxi incursione di jetnel suo. Trentanove velivoli hanno sorvolato la zona di difesa sud, l’operazione è la più grande fatta da Pechino da ottobre scorso. Secondo il ministero della Difesa di, la pattuglia aerea era composta da 34 caccia (dieci J-10 e 24 J-16), più 4daelettronica (due Y-8 Elint e Y-9 Ew) e un bombardiere H-6.ha fatto quindi alzare in volo i suoi caccia, lanciato messaggi radio e monitorato le attività coi sistemi di difesa antiaerea. Pechino considerauna sua provincia da riunificare anche con la forza, se necessario. L’isola considera queste attività ...

