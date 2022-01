Preghiera della sera 23 Gennaio 2022 | “Ascolta le nostre preghiere”

(Di domenica 23 gennaio 2022) “le”. Con ladi oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : La Parola di Dio nutre e rinnova la fede: rimettiamola al centro della preghiera e della vita spirituale! #DomenicadellaParola - ItalianNavy : L' Ammaina Solenne al tramonto: un'antica tradizione della #MarinaMilitare che inizia con la lettura della “Preghie… - vaticannews_it : #23gennaio #PapaFrancesco :“La Parola abbatte i falsi idoli, nutre e rinnova la fede: rimettiamola al centro della… - annamariabianc2 : RT @AntoSoleKat: I più cattivi della casa del #gfvip una preghiera per loro, che qualsiasi Dio plachi il loro animo cattivo #basciano #Mir… - assurdistan : @GrazianoMereu @cmgaston Credo che tutti noi, fratelli, ora consapevoli di avere indubitabilmente peccato, passiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera della

Era componenteCommissione attività produttive, commercio e turismo. In passato è stato ... Unalo accompagni ". Anna Maria Bernini , presidente dei senatori di Forza Italia, ha ...Vincenzo Fasano, il cordogliopolitica Politica e in particolare il gruppo di Forza Italia ... Unalo accompagni'. E' 'sgomento' il senatore azzurro Maurizio Gasparri , per 'la prematura ...Appello di Papà Francesco. Dopo l’indizione da parte di papa Francesco della giornata di preghiera del prossimo 26 gennaio per la pace tra Russia e Ucraina, il Custode del Sacr ...Dopo l’indizione da parte di papa Francesco della giornata di preghiera del prossimo 26 gennaio per la pace tra Russia e Ucraina, il Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, OFMConv, a nome della ...