Pescatore disperso in lago nel casertano | trovato corpo senza vita

(Di domenica 23 gennaio 2022)il 38enne della provincia di Benevento, scomparso tre giorni fa. L'uomo, risiedeva a Castelpagano ed era caduto dopo essersi allontanato per molti metri con il gommone dalla riva. Dopo quasi tre giorni di ricerche, i vigili del fuoco hanno

Caserta,nel Lago dei Cigni: ritrovato il corpo a tre giorni di distanza Tragico epilogo nelle ricerche di Lucio Grasso , ildi 38 anni di Castelpagnano (Benevento), ...Dopo quasi tre giorni di ricerche i Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo, senza vita, del giovanescomparso in località Torcino a Ciorlano, in provincia di Caserta. L'uomo, 38 anni, risiedeva a Castelpagano, in provincia di Benevento. Tre notti fa era caduto nello specchio d'acqua dopo ...A dare l'allarme un amico che era con lui. Mobilitati fin da subito, i Vigili del Fuoco avevano istituito una unità di Comando locale sul luogo della scomparsa ...Dopo quasi tre giorni di ricerche i Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo, purtroppo senza vita, del giovane pescatore scomparso in località Torcino a Ciorlano. Mobilitati fin da subito i Vigili del ...