NBA 2022, i risultati della notte (22 gennaio): Chris Paul guida i Suns alla vittoria. Successi per Bucks e Cavs (Di domenica 23 gennaio 2022) Nella notte italiana si sono disputate tre partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata. Vincono i Phoenix Suns, che superano gli Indiana Pacers 113-103, in un match dove i padroni di casa dominano, tranne per un breve passaggio a vuoto. Sul finire del primo quarto i Suns lasciano troppo spazio ai Pacers, che mettono il capo avanti al primo stop. Ma è solo un attimo, perché poi Phoenix riallunga, tocca anche il +22 e chiude comodamente il match. E lo fa grazie ai 23 punti di Mikal Bridges, top scorer del match, ma anche a ben tre doppie doppie, con Chris Paul che ne segna 18, ma regala pure ben 16 assist, Bismack Biyombo che ne segna 21 e 13 ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Nellaitaliana si sono disputate tre partitestagione 2021-di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire ifinali e le migliori prestazioni di giornata. Vincono i Phoenix, che superano gli Indiana Pacers 113-103, in un match dove i padroni di casa dominano, tranne per un breve passaggio a vuoto. Sul finire del primo quarto ilasciano troppo spazio ai Pacers, che mettono il capo avanti al primo stop. Ma è solo un attimo, perché poi Phoenix riallunga, tocca anche il +22 e chiude comodamente il match. E lo fa grazie ai 23 punti di Mikal Bridges, top scorer del match, ma anche a ben tre doppie doppie, conche ne segna 18, ma regala pure ben 16 assist, Bismack Biyombo che ne segna 21 e 13 ...

Advertising

andreastoolbox : NBA, i risultati della notte: 6^ in fila per Phoenix, Bucks ok anche senza Antetokounmpo | Sky Sport - sportli26181512 : NBA, i risultati della notte: sesta in fila per Phoenix, Bucks ok anche senza Giannis: Phoenix batte Indiana trasci… - sportface2016 : #Basket, #NBA 2021/2022: vincono #Milwaukee, #Cleveland e #Phoenix. #Middleton top scorer - GoodKidNapCity : RT @Pacers: Metta > Meta #VotePacers | - goldswaghughes : RT @Pacers: Metta > Meta #VotePacers | -