Napolitano e Mattarella | da arbitri a protagonisti

Advertising

chedisagio : Chiedere il bis di Mattarella, senza prima espletare altre possibilità. Almeno quando nel 2013 le forze politiche s… - BoffelliPietro : RT @Dio: Napolitano nel 2013 ha accettato il 2' mandato richiamando il Parlamento a una maggiore responsabilità, ma Mattarella è siciliano,… - krachidas : @KarlOne71 Cossiga era un golpista, Ciampi un banchiere, Scalfaro un prete, Napolitano un esponente dell’ala destra… - sole24ore : ?? #Quirinale, scrutini e voti da De Nicola a #Mattarella. Solo due capi di Stato sono stati eletti al primo scrutin… - AndreaSALIERI6 : RT @Pedrito_ElDrito: @lgpapaleo La composizione attuale della Consulta induce a ritenere che ne confermeranno, senza vergogna, la 'costituz… -

Ultime Notizie dalla rete : Napolitano Mattarella

... non so che vitamina trasmettano i corazzieri, ma inguaiati vecchiarelli sono diventati improvvisamente arzilli al Quirinale: anche gli ultimi,, sono usciti dal Quirinale più ...... comunque, saranno i senatori a vita(6, cioè Liliana Segre, Giorgio, Mario Monti, Elena ... Il voto del 2015 che elesse SergioCome si vota Al momento è stata prevista una sola ...Mattarella bis? Il presidente tirato da una parte e dall'altra per i bordi della giacchetta da una classe politica senza arte né parte ...Oggi al via le elezioni del Presidente della Repubblica: come si vota il nuovo Capo di Stato dopo i sette anni di presidenza Mattarella ...