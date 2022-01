Napoli, tutto facile al Maradona: la Salernitana dura un tempo, azzurri in scia dell'Inter (aspettando Milan-Juve) (Di domenica 23 gennaio 2022) Napoli (ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva per il Napoli che non lascia scampo alla Salernitana, stesa 4-1 al Maradona, e resta in scia della capolista Inter. Gli azzurri dopo essere passati avanti con Juan Jesus sono stati ripresi dal guizzo di Bonazzoli, ma prima dell'Intervallo è Mertens su rigore a portare nuovamente in vantaggio gli azzurri. Nella ripresa i sigilli di Rrahmani e Insigne (su rigore, gol numero 115 con la maglia dei partenopei, raggiunto Maradona) chiudono i conti. Spalletti conferma l'undici visto col Bologna lunedì: Mertens dal 1?, Osimhen parte dalla panchina. Dall'altra parte Colantuono deve fare ancora i conti con le assenze dovute a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022)(ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva per ilche non lascampo alla, stesa 4-1 al, e resta ina capolista. Glidopo essere passati avanti con Juan Jesus sono stati ripresi dal guizzo di Bonazzoli, ma primavallo è Mertens su rigore a portare nuovamente in vantaggio gli. Nella ripresa i sigilli di Rrahmani e Insigne (su rigore, gol numero 115 con la maglia dei partenopei, raggiunto) chiudono i conti. Spalletti conferma l'undici visto col Bologna lunedì: Mertens dal 1?, Osimhen parte dalla panchina. Dall'altra parte Colantuono deve fare ancora i conti con le assenze dovute a ...

