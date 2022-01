La Roma domina a Empoli: 4-2 dopo essere stata 4-0. Primo tempo show (Di domenica 23 gennaio 2022) La Roma domina a Empoli e vince per 4-2. Partita che la squadra di Mourinho ha condotto anche per 4-0. Match che non ha avuto storia per tutto il Primo tempo e che in realtà non si è riaperto nemmeno la ripresa dopo i due gol dei toscani che sono stati più che altro casuali. Mourinho ancora una volta ha potuto contare sui nuovi acquisti Maitland-Niles e soprattutto Oliveira. Il portoghese si sta dimostrando un acquisto particolarmente indovinato. Ha segnato il gol del 3-0 dopo la doppietta di Abraham che è già arrivato in doppia cifra (10 reti, peraltro senza rigori). La quarta rete è stata di Zaniolo. Il Primo tempo è stato uno show dei giallorossi. Nella ripresa, gol di Pinamonti e Bajrami con ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Lae vince per 4-2. Partita che la squadra di Mourinho ha condotto anche per 4-0. Match che non ha avuto storia per tutto ile che in realtà non si è riaperto nemmeno la ripresai due gol dei toscani che sono stati più che altro casuali. Mourinho ancora una volta ha potuto contare sui nuovi acquisti Maitland-Niles e soprattutto Oliveira. Il portoghese si sta dimostrando un acquisto particolarmente indovinato. Ha segnato il gol del 3-0la doppietta di Abraham che è già arrivato in doppia cifra (10 reti, peraltro senza rigori). La quarta rete èdi Zaniolo. Ilè stato unodei giallorossi. Nella ripresa, gol di Pinamonti e Bajrami con ...

Advertising

napolista : La Roma domina a Empoli: 4-2 dopo essere stata 4-0. Primo tempo show Doppietta di Abraham che è già in doppia cifr… - siamo_la_Roma : ?? La #Roma domina il primo tempo ?? Poi soffre il ritorno dell'Empoli ?? Ma porta a casa i tre punti #EmpoliRoma… - tuna6i9 : RT @_orialismo_: Come domina la roma senza la radiocronaca di una certa testata giornalistica... - NetworkInquirer : RT @_orialismo_: Come domina la roma senza la radiocronaca di una certa testata giornalistica... - GianlucaFiori70 : RT @fragentile_: La Roma gioca benissimo, domina e sta sopra di 4 goal a fine primo tempo, e me tocca legge gente che per prima cosa pensa… -