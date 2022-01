Juventus, Bentancur parte e Ramsey resta? Le ultime (Di domenica 23 gennaio 2022) Ramsey sembrerebbe continuare a rifiutare tutte le destinazioni. Intanto Bentancur è corteggiatissimo dall’Aston Villa di Steven Gerrard Ramsey al Crystal Palace sembrava cosa quasi fatta, ma stando a quanto arriva dall’Inghilterra nelle ultime ore il giocatore sembrerebbe star rifiutando tutte le possibili destinazioni. La Juventus senza un’uscita difficilmente farà qualcosa in entrata a centrocampo, ma L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 23 gennaio 2022)sembrerebbe continuare a rifiutare tutte le destinazioni. Intantoè corteggiatissimo dall’Aston Villa di Steven Gerrardal Crystal Palace sembrava cosa quasi fatta, ma stando a quanto arriva dall’Inghilterra nelleore il giocatore sembrerebbe star rifiutando tutte le possibili destinazioni. Lasenza un’uscita difficilmente farà qualcosa in entrata a centrocampo, ma L'articolo

capuanogio : #Bentancur verso l'Aston Villa per 20 milioni più bonus: la #Juventus accelera e prova a fare cassa per presentare… - GiovaAlbanese : #Bernardeschi non convocato: a riposo per precauzione in vista di domenica per un lieve fastidio muscolare. La… - FrenchGotti : RT @tuttosport: ?? #Vlahovic, la #Juve fa cassa con #Bentancur e si prepara all'affondo ?? - crypto_38 : RT @capuanogio: #Bentancur verso l'Aston Villa per 20 milioni più bonus: la #Juventus accelera e prova a fare cassa per presentare l'offert… - davideinno85 : RT @AJGNewsOfficial: ???????????????? L'#AstonVilla avrebbe offerto 25 mln per #Bentancur. La #Juventus non sarebbe propensa ad accettare, visto ch… -