Gianmarco Saurino racconta il suo addio a Doc: “Se ne vanno sempre i migliori” (Di domenica 23 gennaio 2022) Ospiti a Da noi a ruota libera Gianmarco Saurino e Alberto Boubakar Malanchino, entrambi protagonisti amatissimi di Doc – Nelle tue mani anche se l’attenzione principale è sul primo, su Lorenzo Lazzarin. Nella serie tv è morto, l’abbiamo scoperto già nella prima puntata, con lui sono scomparsi la storia d’amore con Giulia e il sogno di diventare padre e il pubblico ha iniziato a vedere davvero il dramma del covid vissuto con gli occhi dei medici. Tutti si chiedono perché sia toccato proprio a Lorenzo Lazzarin di uscire di scena e mentre attendiamo di scoprire tutto e anche il significato delle prime anticipazioni dell’attore, lui scherza con uno dei luoghi comuni: “Se ne vanno sempre i migliori”. Di migliori Doc è pieno, il cast è eccezionale. Perché è toccato morire proprio a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 23 gennaio 2022) Ospiti a Da noi a ruota liberae Alberto Boubakar Malanchino, entrambi protagonisti amatissimi di Doc – Nelle tue mani anche se l’attenzione principale è sul primo, su Lorenzo Lazzarin. Nella serie tv è morto, l’abbiamo scoperto già nella prima puntata, con lui sono scomparsi la storia d’amore con Giulia e il sogno di diventare padre e il pubblico ha iniziato a vedere davvero il dramma del covid vissuto con gli occhi dei medici. Tutti si chiedono perché sia toccato proprio a Lorenzo Lazzarin di uscire di scena e mentre attendiamo di scoprire tutto e anche il significato delle prime anticipazioni dell’attore, lui scherza con uno dei luoghi comuni: “Se ne”. DiDoc è pieno, il cast è eccezionale. Perché è toccato morire proprio a ...

