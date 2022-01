Gf Vip 6, Alessandro Basciano sbrocca (di nuovo) contro Sophie Codegoni, lei gli sbatte le valigie fuori dalla camera (Di domenica 23 gennaio 2022) Continua il tira e molla tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due ragazzi avevano avuto una forte discussione dopo la puntata serale del Gf. Alessandro infatti non aveva condiviso che Sophie parlasse con Delia Duran e l’aveva lasciata, giurando sul figlio di non tornare più con lei. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne e l’ex tronista si sono confrontati nuovamente dopo il litigio e le cose non sono affatto migliorate. Sophie, in preda alla rabbia, ha buttato le valigie di Alessandro fuori dalla camera: Guarda, sparisci proprio, non è serata. Ridimensionati, stai facendo una bruttissima figura. Ti sbatto le valigie fuori dalla ... Leggi su isaechia (Di domenica 23 gennaio 2022) Continua il tira e molla tra. I due ragazzi avevano avuto una forte discussione dopo la puntata serale del Gf.infatti non aveva condiviso cheparlasse con Delia Duran e l’aveva lasciata, giurando sul figlio di non tornare più con lei. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne e l’ex tronista si sono confrontati nuovamente dopo il litigio e le cose non sono affatto migliorate., in preda alla rabbia, ha buttato ledi: Guarda, sparisci proprio, non è serata. Ridimensionati, stai facendo una bruttissima figura. Ti sbatto le...

