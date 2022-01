Covid, Sileri: “Nei prossimi giorni calerà il numero dei decessi” (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – “Anche da noi nei prossimi giorni, oltre il calo dei contagi” da coronavirus, “ormai abbiamo una stabilizzazione, calerà il numero dei ricoverati e dei decessi”. E’ quanto ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri (foto) oggi pomeriggio, ospite di ‘Domenica in’, su RaiUno. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – “Anche da noi nei, oltre il calo dei contagi” da coronavirus, “ormai abbiamo una stabilizzazione,ildei ricoverati e dei”. E’ quanto ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo(foto) oggi pomeriggio, ospite di ‘Domenica in’, su RaiUno. L'articolo L'Opinionista.

