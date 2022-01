Calciomercato Cagliari | l’annuncio in diretta tv fa esultare i tifosi

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ilcerca la svolta in campionato. Contro la Fiorentina serve vincere a tutti i costi. C’è anche un annuncio sul. Ildi Walter Mazzarri è impegnato in questi minuti nel lunch match del ventitreesimo turno di Serie A 2021/2022. Il club rossoblù ha bisogno di punti per uscire dai bassifondi della classifica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Joe Barone ha parlato di Dusan Vlahovic prima di- Fiorentina : "Al momento non abbiamo ricevuto niente, siamo aperti a tutto e vogliamo ..., le trattative e gli scambi di oggi in ...Commenta per primo La 23a giornata di Serie A continua con altre sei partite in programma oggi. Qui di seguito gli episodi dubbi da moviola, partita per partita.- FIORENTINA Arbitro: Aureliano. Assistenti: Galetto - Margani. Quarto uomo: Marinelli. Var: Maresca. Avar: Muto. 6' - Bellanova entra in ritardo su su Odriozola e lo atterra in area: calcio ...Cagliari, 23 gennaio 2022 - "Il mercato della Fiorentina non è chiuso. Vlahovic? Sia chiaro". Prima del calcio d'inizio di Cagliari-Fiorentina ha parlato il direttore generale viola, Joe Barone. Il br ...Cagliari-Fiorentina è la partita di Davide Astori, ex di entrambe le squadre, e al minuto 13 della sfida della Sardegna Arena i tifosi presenti hanno omaggiato l'ex difensore azzurro con un lungo quan ...