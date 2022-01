Wordle, il gioco delle parole che sta spopolando in Rete ora è disponibile in Italiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Arriva anche nella versione italiana il gioco del momento: Wordle, una gara di abilità linguistica in cui si devono spremere le meningi per identificare una parola di cinque lettere, con un massimo di sei tentativi, sulla scorta di Mastermind, il popolare gioco da tavola degli anni 70. Wordle è il nuovo fenomeno della Rete, con milioni di utenti che si sfidano alla ricerca della parola nascosta – ComputerMagazine.itInizia come una dedica alla propria dolce metà il successo di Wordle. Infatti il suo sviluppatore, il gallese Josh Wardle, lo ha inventato per la propria compagna Shah Palak, appassionata di cruciverba. Da quel momento la sua diffusione in Rete non ha conosciuto limiti. Il gioco infatti, partendo da Wardle, la sua compagna ... Leggi su computermagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Arriva anche nella versione italiana ildel momento:, una gara di abilità linguistica in cui si devono spremere le meningi per identificare una parola di cinque lettere, con un massimo di sei tentativi, sulla scorta di Mastermind, il popolareda tavola degli anni 70.è il nuovo fenomeno della, con milioni di utenti che si sfidano alla ricerca della parola nascosta – ComputerMagazine.itInizia come una dedica alla propria dolce metà il successo di. Infatti il suo sviluppatore, il gallese Josh Wardle, lo ha inventato per la propria compagna Shah Palak, appassionata di cruciverba. Da quel momento la sua diffusione innon ha conosciuto limiti. Ilinfatti, partendo da Wardle, la sua compagna ...

