Thiago Motta torna sulla gara col Milan: "Non sono stato d'accordo con loro"

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa a margine del derby ligure contro la Sampdoria, del nuovo-vecchio tecnico Marco Giampaolo. Il tecnico è tornato sul fatto accaduto nel match contro il Milan, con l'errore dell'arbitro Marco Serra.

"Non vanno fatti processi. Tutti possiamo migliorare e rispetto moltissimo il difficile lavoro degli arbitri. Non sono stato d'accordo con certe decisioni loro, ma continuo a rispettarli", così l'ex giocatore di Genoa e Inter.

Francesco Scanu

