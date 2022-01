(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ci sarà– probabilmente in mattinata, apprende l’Adnkronos – unconfronto tra Giuseppe, Enricoe Roberto. Sul tavolo la linea comune da tenere in aula alla prima votazione, lunedì alle 15, sul presidente della Repubblica. Un analogo confronto è previsto anche trae Matteo Renzi, che ieri si sono visti e hanno concordato di fare il puntoin vista del voto di lunedì quando, a seconda dall’esito deldel centrodestra di oggi, potrebbe essere più chiaro il quadro con cui ci si appresta all’avvio delle votazioni. Semprealle 17, il segretario del Pd riunirà i grandi elettori dem alla Camera. In agenda anche un confronto trae Matteo Salvini ...

Advertising

fattoquotidiano : Berlusconi al Quirinale, sul Fatto di domani la carica dei pregiudicati per portarlo al Colle - lifestyleblogit : Quirinale, domani nuovo vertice Conte, Letta e Speranza - - PaoloCaioni : RT @TV2000it: In occasione dell’elezione del #PresidentedellaRepubblica, il palazzo del #Quirinale torna ad aprire le sue porte al pubblico… - telodogratis : Quirinale, domani nuovo vertice Conte, Letta e Speranza - hagakure_jfp : RT @cjmimun: Quirinale: domani alle 21 assemblea congiunta deputati-senatori M5S -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale domani

...quale Silvio Berlusconi deciderà se sciogliere o meno la riserva sulla sua candidatura al. 'I leader della coalizione si sono sentiti oggi al telefono, è in programma per, a Roma, un ...Semprealle 17, il segretario del Pd riunirà i grandi elettori dem alla Camera. In agenda anche un confronto tra Letta e Matteo Salvini che potrebbe tenersi tra stasera eE insieme la struttura esterna, arrivano le norme. Dopo settimane di dibattito sulla possibilità di far votare per il prossimo Presidente ...I tre smentiscono le ricostruzioni e Fraccaro si limita a dire: «Ho consigliato a Salvini di aprire un dialogo con il presidente Conte”. E aggiunge: “il clima che si è creato attorno all’elezione del ...