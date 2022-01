Quirinale, Berlusconi rilancia ‘operazione scoiattolo’ (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’operazione scoiattolo non è finita. Con l’adesione a Forza Italia dell’ex senatore ex M5S Saverio De Bonis, ora nel Misto, Silvio Berlusconi sembra smentire Vittorio Sgarbi che da qualche giorno va dicendo che lo scouting quirinalizio dell’ex premier è fallito. Colpisce ai più la tempistica dell’annuncio di De Bonis, che è il secondo ‘acquisto’ azzurro in ordine di tempo dopo l’arrivo di ieri della senatrice Antonia Vono, dopo la rottura con Italia Viva. Il nuovo ‘innesto’ viene letto, infatti, come un messaggio politico agli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni, e non solo, proprio alla vigilia del vertice di centrodestra nel quale Berlusconi dovrebbe sciogliere la riserva sulla sua candidatura al Colle. Se ciascuno nel centrodestra porta i suoi voti, gli altri extra ci sono e posso vincere la partita del ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – L’operazione scoiattolo non è finita. Con l’adesione a Forza Italia dell’ex senatore ex M5S Saverio De Bonis, ora nel Misto, Silviosembra smentire Vittorio Sgarbi che da qualche giorno va dicendo che lo scouting quirinalizio dell’ex premier è fallito. Colpisce ai più la tempistica dell’annuncio di De Bonis, che è il secondo ‘acquisto’ azzurro in ordine di tempo dopo l’arrivo di ieri della senatrice Antonia Vono, dopo la rottura con Italia Viva. Il nuovo ‘innesto’ viene letto, infatti, come un messaggio politico agli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni, e non solo, proprio alla vigilia del vertice di centrodestra nel qualedovrebbe sciogliere la riserva sulla sua candidatura al Colle. Se ciascuno nel centrodestra porta i suoi voti, gli altri extra ci sono e posso vincere la partita del ...

