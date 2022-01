Patto per Napoli: conclusi i lavori del Consiglio comunale (Di sabato 22 gennaio 2022) Comune di Napoli: il Consiglio comunale ha approvato una mozione e due ordini del giorno. In chiusura è intervenuto il sindaco Gaetano Manfredi (che ha parlato di “un’occasione che non si può perdere”). Salvatore Flocco (Movimento 5 Stelle) è intervenuto per ribadire che tocca ora all’Amministrazione modificare lo stato delle cose in città, in particolare Leggi su 2anews (Di sabato 22 gennaio 2022) Comune di: ilha approvato una mozione e due ordini del giorno. In chiusura è intervenuto il sindaco Gaetano Manfredi (che ha parlato di “un’occasione che non si può perdere”). Salvatore Flocco (Movimento 5 Stelle) è intervenuto per ribadire che tocca ora all’Amministrazione modificare lo stato delle cose in città, in particolare

Advertising

DadoneFabiana : Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale @luigidimaio sta sostenendo l'impegno dei nost… - Corriere : Quirinale, c’è l’accordo Letta e Renzi: candidato per il Colle e patto di legislatura - CarloCalenda : Abbiamo aspettato un’iniziativa per discutere di Governo e di patto di fine legislatura. Questa iniziativa non è ar… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: 'L'elezione di Draghi? Metterebbe a rischio il governo. Serve prima un patto che garantisca la continuità dell'esecutivo.… - iLoveFiom : RT @BeppeGiulietti: “ insieme per contrastare squadrismo,negazionismi,oscurantismi,serve un nuovo patto tra formazione e informazione” ora… -