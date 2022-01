Morata Barcellona, non è finita: Xavi torna alla carica? Le ultime (Di sabato 22 gennaio 2022) Morata Barcellona, non è finita: Xavi può tornare alla carica per l’attaccante della Juve. Le ultime notizie in arrivo dalla Spagna Il Barcellona potrebbe tornare alla carica per Alvaro Morata nell’ultima settimana di mercato. I blaugrana sono costretti a fare i conti con l’infortunio di Ansu Fati, che sarà indisponibile per i prossimi due mesi. Una situazione che, come riporta Sport, spingerebbe il club allenato da Xavi a correre ai ripari entro la fine del mercato. Il Barcellona, in tal senso, continua a sognare l’attaccante spagnolo della Juventusper rinforzare così un reparto rimasto orfano di una pedina ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022), non èpuòreper l’attaccante della Juve. Lenotizie in arrivo dSpagna Ilpotrebbereper Alvaronell’ultima settimana di mercato. I blaugrana sono costretti a fare i conti con l’infortunio di Ansu Fati, che sarà indisponibile per i prossimi due mesi. Una situazione che, come riporta Sport, spingerebbe il club allenato daa correre ai ripari entro la fine del mercato. Il, in tal senso, continua a sognare l’attaccante spagnolo della Juventusper rinforzare così un reparto rimasto orfano di una pedina ...

