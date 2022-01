Lozano | «Spalletti mi dice | “fai il diablo” Come giocatori | il Napoli è più forte dell’Inter»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il Corriere della Sera, a firma Monica Scozzafava, intervista Hirving. Giochiamo per lo scudetto, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan che vanno veloci. L’Inter è più avanti di tutte. «Noi possiamo reggere il confronto, anzi siamo più forti». Sotto quale aspetto? «Giocatore per giocatore, uomo per uomo: qui il valore è più alto». Ancelotti mi ha accolto, con Gattuso all’inizio è stato difficile, poi ci siamo capiti, è andata meglio.è il motivatore, l’allenatore di grande esperienza che non soltanto tiche bisogna lavorare, ma è il primo a farlo. Mi rimprovera, ma capisco che vuole spronarmi. So anche io che posso dare di più, devo farlo per me stesso e per questa maglia che indosso. “Fai il”, ...