LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: ultimi 8, tra poco Razzoli e Vinatzer (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Tocca a Tommaso Sala (-0.05): vale lo stesso discorso di Gross, deve rischiare tutto per meritarsi la convocazione olimpica. 14.19 Braathen perde qualcosa nel finale, ma si porta in testa con 0.27 sul connazionale Kristoffersen: il norvegese si conferma in grande forma, sarà una mina vagante anche alle Olimpiadi. 14.17 Subito fuori Gross. E’ andato all’arrembaggio ed ha sbagliato subito. Addio Pechino. Ora il norvegese Lucas Braathen (-0.70), reduce dalla rimonta vincente di Wengen. 14.15 Matt perde tanto nel finale ed è 2° a 0.13 da Kristoffersen. Ora i top10, quattro saranno italiani. E si parte proprio con Stefano Gross (-0.60): ha bisogno della manche della vita per meritarsi la convocazione alle Olimpiadi. 14.13 Ed è niente…inforcata per Jakobsen. Maurberger sicuro di finire tra i migliori 15: era ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Tocca a Tommaso Sala (-0.05): vale lo stesso discorso di Gross, deve rischiare tutto per meritarsi la convocazione olimpica. 14.19 Braathen perde qualcosa nel finale, ma si porta in testa con 0.27 sul connazionale Kristoffersen: il norvegese si conferma in grande forma, sarà una mina vagante anche alle Olimpiadi. 14.17 Subito fuori Gross. E’ andato all’arrembaggio ed ha sbagliato subito. Addio Pechino. Ora il norvegese Lucas Braathen (-0.70), reduce dalla rimonta vincente di Wengen. 14.15 Matt perde tanto nel finale ed è 2° a 0.13 da Kristoffersen. Ora i top10, quattro saranno italiani. E si parte proprio con Stefano Gross (-0.60): ha bisogno della manche della vita per meritarsi la convocazione alle Olimpiadi. 14.13 Ed è niente…inforcata per Jakobsen. Maurberger sicuro di finire tra i migliori 15: era ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia torna a vincere! 'Mi è esploso il cuore, penso al su… - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: LIVE slalom maschile di Kitzbühel e discesa femminile di Cortina - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci Nella #discesalibera di #Cortina successo numero 17 per Sofia #Goggia, che ipoteca la… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #LaLiga #Bundesliga… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Cortina 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia scaccia i fantasmi e trionfa! Coppa del Mondo general… -