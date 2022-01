LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2022 in DIRETTA: finalmente Vinatzer, è 1°! Ottimo Razzoli, 4°! (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI CORTINA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI Kitzbuehel 10.50 Esce dal tracciato anche il russo Alexander Khoroshilov. 10.49 Fuori Moelgg! Peccato. 10.48 +0”36 dopo un terzo di gara, poi un errore grave: siamo a +1”93 a metà pista. 10.47 L’elvetico Tanguy Nef inforca all’ingresso del muro. Gustiamoci ora la prova di Manfred Moelgg! 10.46 Il norvegese limita i danni sugli ultimi dossi: settimo a +0”98. 10.45 Vediamo come se la cava il vincitore dello Slalom di Wengen Lucas Braathen. Tre decimi di ritardo al primo rilevamento, +0”83 al secondo. 10.44 Numeri da circo per l’austriaco Fabio Gstrein, mestamente ultimo a +2”34. 10.43 Tredicesimo a +1”55 il croato Filip ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI CORTINA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLODI10.50 Esce dal tracciato anche il russo Alexander Khoroshilov. 10.49 Fuori Moelgg! Peccato. 10.48 +0”36 dopo un terzo di gara, poi un errore grave: siamo a +1”93 a metà pista. 10.47 L’elvetico Tanguy Nef inforca all’ingresso del muro. Gustiamoci ora la prova di Manfred Moelgg! 10.46 Il norvegese limita i danni sugli ultimi dossi: settimo a +0”98. 10.45 Vediamo come se la cava il vincitore dellodi Wengen Lucas Braathen. Tre decimi di ritardo al primo rilevamento, +0”83 al secondo. 10.44 Numeri da circo per l’austriaco Fabio Gstrein, mestamente ultimo a +2”34. 10.43 Tredicesimo a +1”55 il croato Filip ...

