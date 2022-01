Liga 2021/2022, Siviglia frenato dal Celta Vigo: la rimonta si ferma sul 2-2 (Di sabato 22 gennaio 2022) Passo falso del Siviglia, che al Sanchez Pizjuan non va oltre il 2-2 con il Celta Vigo nell’anticipo della 22° giornata della Liga 2021/2022. Gli andalusi rischiano grosso ma riescono a rimontare nel secondo tempo conquistando così almeno un punto. Domani però il Real Madrid capolista potrebbe allungare: le Merengues con una vittoria casalinga sull’Elche si porterebbero infatti a +6 sui più immediati inseguitori. Siviglia-Celta Vigo: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Primo tempo di grande sofferenza per il Siviglia, che non riesce a creare occasioni e nel finale della prima frazione viene pesantemente punito. Il Celta infatti passa in vantaggio al 37? con Cervi e tre minuti dopo addirittura ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Passo falso del, che al Sanchez Pizjuan non va oltre il 2-2 con ilnell’anticipo della 22° giornata della. Gli andalusi rischiano grosso ma riescono are nel secondo tempo conquistando così almeno un punto. Domani però il Real Madrid capolista potrebbe allungare: le Merengues con una vittoria casalinga sull’Elche si porterebbero infatti a +6 sui più immediati inseguitori.: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Primo tempo di grande sofferenza per il, che non riesce a creare occasioni e nel finale della prima frazione viene pesantemente punito. Ilinfatti passa in vantaggio al 37? con Cervi e tre minuti dopo addirittura ...

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2021 Highlights e gol Siviglia - Celta Vigo 2 - 2, Liga 2021/2022 (VIDEO) Gli highlights e i gol di Siviglia - Celta Vigo 2 - 2 , match della ventiduesima giornata della Liga 2021/2022. Al Sanchez Pizjuan gli andalusi rimontano e trovano il pareggio nel secondo tempo con i gol di Papu Gomez e Torres tra il 71 e il 74 . Il Celta aveva trovato il doppio vantaggio sul ...

Formazioni ufficiali Atletico Madrid - Valencia, Liga 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid - Valencia , match valido per la 22esima giornata della Liga 2021/2022 . La lotta per il quarto posto è sempre intensa ed ogni punto è fondamentale. Lo sanno bene i colchoneros, a caccia della vittoria nella cornice del Wanda Metropolitano. Appuntamento ...

FORMAZIONI UFFICIALI Siviglia-Celta Vigo, Liga 2021/2022 SPORTFACE.IT Liga 2021/2022, Siviglia frenato dal Celta Vigo: la rimonta si ferma sul 2-2 Liga 2021/2022, ventiduesima giornata: il Siviglia si ferma sul 2-2 con il Celta Vigo, il Real può allungare in classifica ...

Sevilla y Celta empataron 2-2 en la Liga de España Sevilla y Celta empataron 2-2 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado 22 de enero, en un partido de la jornada 22 de la Liga de España. Para Sevilla los goles fueron marcados por Alejandro Góm ...

