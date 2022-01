Lascia il portafogli con tanti soldi sopra la macchina al distributore | una signora lo ritrova e lo consegna ai carabinieri

Advertising

PaganiAurelio : ciò che mi lascia esterrefatto è che la quasi #totalità della gente sia convinta che tutto il circo sia stato messo… - lodicevaprisco : RT @Tractor220510: @chechcc Lascia il portafogli a casa - Tractor220510 : @chechcc Lascia il portafogli a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Lascia portafogli

Corriere Adriatico

SAN SEVERINO - Un episodio da ricordare. La sera del 19 gennaio un uomo dopo aver effettuato rifornimento presso un distributore in San Severino Marche, è ripartito alla volta di casa sua lasciando ...La serie televisiva statunitense FBI è una serie tv di genere drammatico/poliziesco che si... 'Criptovaluta' - La squadra indaga sul furto di undi criptovalute, destinato a un caveau ...SAN SEVERINO - Un episodio da ricordare. La sera del 19 gennaio un uomo dopo aver effettuato rifornimento presso un distributore in San Severino Marche, è ripartito alla volta di casa ...Un episodio da ricordare. La sera del 19 gennaio un uomo dopo aver effettuato rifornimento presso un distributore in San Severino ...