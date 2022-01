Incidente Pisticci | auto in scarpata | morti tre giovani in provincia di Matera

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidente stradale a Pisticci, vicino a Matera: muoiono tre giovani di circa 20 anni #ANSA - FaustoDeMaria : Una preghiera per i tre giovani che hanno perso la vita nella notte e un abbraccio a tutta la comunità di Pisticci.… - CinziaGrenci : RT @TgRaiBasilicata: Ennesima tragedia sulle strade lucane. Schianto nella notte tra la 106 jonica e contrada Pozzitello, in territorio di… - TgrRai : RT @TgRaiBasilicata: Ennesima tragedia sulle strade lucane. Schianto nella notte tra la 106 jonica e contrada Pozzitello, in territorio di… - serenel14278447 : Matera, tre ventenni muoiono in un incidente stradale -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Pisticci

Matera ,sulla provincialeSan Basilio. Tre giovani, di circa 20 anni, sono morti in un grave sinistro stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 21 gennaio 2022. Non sono ancora ...Tre giovani - di circa 20 anni - sono morti in unstradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla provinciale- San Basilio, in provincia di Matera. Per cause in fase di accertamento, l'automobile, una Mini Cooper, su cui erano ...Tre ragazzi di vent'anni sono morti a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la Pisticci-San Basilio: proclamato il lutto cittadino.Tre giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera. Sono Lucio Lopatriello, di 21 anni, Simone Andriulli ...