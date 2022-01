In 5 anni 219mila assunzioni “bruciate”: il Mef le aveva autorizzate e sono andate perse. Pacifico (Anief): un fallimento, cambiamo le regole alla svelta (Di sabato 22 gennaio 2022) Anche i numeri degli ultimi cinque anni dicono che il reclutamento dei docenti è completamente da rifare: le immissioni in ruolo dell’ultimo lustro, infatti, si sono realizzate per nemmeno il 44% rispetto ai posti autorizzati dal Mef. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 gennaio 2022) Anche i numeri degli ultimi cinquedicono che il reclutamento dei docenti è completamente da rifare: le immissioni in ruolo dell’ultimo lustro, infatti, sirealizzate per nemmeno il 44% rispetto ai posti autorizzati dal Mef. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : In 5 anni 219mila assunzioni “bruciate”: il Mef le aveva autorizzate e sono andate perse. Pacifico (Anief): un fall… - AniefTorino : In 5 anni 219mila assunzioni “bruciate”: il Mef le aveva autorizzate e sono andate perse. Pacifico (Anief): un fall… - AniefTorino : In 5 anni 219mila assunzioni “bruciate”: il Mef le aveva autorizzate e sono andate perse. Pacifico (Anief): un fall… -