Evan | ucciso a due anni La mamma mentì mentre moriva tra le sue braccia

(Di sabato 22 gennaio 2022) "Capace di intendere e volere". È il risultato della perizia chiesta nei confronti di Salvatore Blanco, compagno della madre del piccoloe accusato di concorso in omicidio e maltrattamenti. La criminologa Anna Vagli, consulente degli zii paterni: "Ci batteremo per la più alta delle pene"

Chi era Evan Lo Piccolo? "era un bambino di 21 mesi strappato alla vita nel peggiore dei modi,dal compagno di una madre troppo distratta. È stato maltrattato per mesi, senza che le grida ..."
"Capace di intendere e volere". È il risultato della perizia chiesta nei confronti di Salvatore Blanco, compagno della madre del piccolo Evan e accusato di concorso in omicidio e maltrattamenti. La cr ...
Salvatore Blanco, 32 anni, accusato dell'omicidio di Evan, il bimbo di un anno e mezzo, originario di Rosolini, morto all'ospedale di Modica il 17 agosto ...