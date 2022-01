Erba, treno travolge auto al passaggio a livello, morto un uomo | FOTO (Di sabato 22 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo di 57 anni è morto sul colpo questa mattina poco prima delle 9 ad Erba in seguito all’impatto di un’auto con un treno in transito. L’incidente è avvenuto al passaggio a livello i via Trieste. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica della tragedia nella quale è rimasta coinvolta anche una donna di 24 anni. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Erba, treno travolge auto al passaggio a ... Leggi su ilnotiziario (Di sabato 22 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Undi 57 anni èsul colpo questa mattina poco prima delle 9 adin seguito all’impatto di un’con unin transito. L’incidente è avvenuto ali via Trieste. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica della tragedia nella quale è rimasta coinvolta anche una donna di 24 anni. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloala ...

